Stati di Cinema 2018: Stanley Kubrick, il disorientamento dell'individuo

Lunedì 22 gennaio, alle ore 17.30, presso la Libreria San Paolo di Genova Piazza Matteotti 31/33r, verrà presentato il libro Kubrick. Il disorientamento dell’individuo (Erga Edizioni, 207 p.)

Interverrà l’autore Enzo De Paoli, studioso di storia del cinema, già critico della rivista Cinema Nuovo e collaboratore dell’Università degli Studi di Torino.

Riflettere sul cinema di Stanley Kubrick in forma non convenzionale sarà prerogativa del talk di De Paoli. Analizzando specifiche sequenze, mettendo in evidenza le costanti tematiche che legano un’opera all’altra - il potere, la violenza, il sesso, il denaro -, mostrando, nella loro complessità, i disorientamenti dell’individuo e le disillusioni collettive si chiarifica una visione non pessimistica dell’uomo, che induce a cogliere nella filmografia kubrickiana una tensione fortemente educativa.

Con questo incontro si apre la rassegna Stati di Cinema 2018, che attraverso un ricco e dinamico programma di conversazioni, proiezioni, approfondimenti, animazioni e interventi urbani, darà vita alla proposta innovativa di un festival cinematografico diffuso e permanente a Genova, un concatenarsi di eventi fra sale e luoghi, fra centro e periferia, che in sinergia continua con le altre realtà e proposte cittadine sappia avviare e promuovere occasioni culturali, sociali e formative.