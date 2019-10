Stahlbeton IV: rassegna di musica industrial, elettronica sperimentale e ambient

Rassegna di musica Industrial, Elettronica sperimentale e Ambient con presenti:

BLACK/LAVA

Il progetto Black/Lava nasce ad inizio 2018 ai piedi delle Alpi , nel Nord del Piemonte, dalle idee di Franco Barletta aka Enkil e Fabio Olivero. Il desiderio del duo è quello di creare dei concept album riguardanti temi storici o socialmente "scomodi" e disturbanti , se vogliamo deviati e atroci , che sempre meno vengono portati alla luce dai media e dall'opinione pubblica. Per farlo si avvalgono dell'uso di strumenti sia classici che elettroacustici atipici e rigorosamente artigianali, come (d)ronin, daxophone, (d)flame, ma anche gong, campane, rottami metallici e materiale di recupero, macchinari vari e soundscapes.

MY RIGHT OF FROST

Traggono segni sonori da circuiti elettronici rifunzionalizzati e resi quanto più possibile critici dall`instabilità del punto di feedback. Propongono sequenze totalmente improvvisate dal punto di vista del valore musicale dei suoni, timbricamente irripetibili. Oltre il concetto stesso di circuit bending, intervengono continuamente sul punto di collasso di oscillatori e filtri estemporaneizzando percorsi elettronici che divergono sino a formare un macrosegno, cioè l'opera.

IL GOLEM DI CRISTALLO

Partendo da psichedelia, Doom, Post-Rock e Dark Ambient, l'obiettivo de Il Golem di Cristallo è quello di creare atmosfere oscure ed inquietanti partendo da un approccio sperimentale. La scelta del monicker vuole essere un omaggio all'estetica e all'immaginario del cinema horror italiano degli anni 70. Per l’occasione sarà eseguita una improvvisazione/rivisitazione del primo disco "εἴδωλα" insieme alla collaborazione di Stefano Bertoli (rituals).

Sabato 26 ottobre 2019

ore 20.00-22.00,

Ex Abbazia di San Bernardino, Salita S. Bernardino

(da P.zza del Carmine)