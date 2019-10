Il Casa Mia Club di Genova inaugura la stagione 2019/2020

La stagione 2019 – 2020 del "Casa Mia Club" di Genova (Via XII ottobre 182R) si presenta con alcune conferme, interessanti novità e qualche gradito ritorno.

Il locale è punto di riferimento dell'intrattenimento serale / notturno genovese e non solo.

Tre livelli, Attico (e Galleria), Salotto e Garage (ovvero piano strada e nei due piani inferiori, ogniuno con ingresso indipendente) per diverse serate in settimana dedicate alla dance, dalla più facile e divertente alla più sperimentale ed elettronica.

Si comincia con una conferma, il mercoledì reggaeton che prende il nome di "I love reggaeton" a cura dello staff di Big Nas & C.

Il gradito ritorno è rappresentato da Oversize che riprende il suo posto, due venerdì al mese, nel Garage. Un format a base di musica tech-house / elettronica non convenzionale.

In alternanza, due venerdì al mese, un altro format di natura house-electro, quello di FreeSoul.

In Salotto invece, il venerdì sarà a cura di Erro808, serata giovane con musica Trap/hip hop.

Il sabato si consolida la tradizione con doppia offerta: nel Garage (piano -2) troviamo la conferma del format a base di musica techno #smileandance a cura di RST Events, mentre in Salotto (al piano -1) una nuova proposta per gli universitari genovesi, con un indirizzo musicale house commerciale dal nome Uni Ge Party.

La serata del giovedì inizierà più avanti e lo farà con una proposta indie rock italiana tutta particolare.

La domenica reggaeton dei Latin Blood con la serata chiamata A Mi Me Gusta che già nei due anni passati ha riscosso moltissimi consensi.

Richie Hawtin

Giovedi 24 ottobre 2019 il Casa Mia Club accoglie, per la prima volta a Genova, Richie Hawtin con il suo PLUS8 Club Tour insieme a Fabio Florido.

Un progetto, ideato dallo stesso Hawtin in prima persona, che lo vedrà impegnato in 4 date rappresentative della scena club nazionale, con capienza limitata (500 persone max).

Non Ballo da Solo

Domenica 6 ottobre 2019 torna il pomeriggio in discoteca dedicato ai ragazzi diversamente abili. In consolle il dj Fabrizio Valenza di Radio Babboleo e in pista i volontari delle diverse associazioni che collaborano al progetto per il quale Casa Mia Club conferma anche quest'anno il suo sostegno.

Meeting e feste private

I tre livelli del Casa Mia Club restano, anche quest'anno, disponibili e particolarmente indicati per meeting, cene aziendali, feste private, compleanni/lauree, workshop e per qualsiasi altro evento.

I primi eventi

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE

OPENING SEASON per il mercoledì I LOVE REGGAETON



VENERDÌ 4 OTTOBRE

OVERSIZE_winter Season_w_Pierka&Ergy



SABATO 5 OTTOBRE

Opening #SmileAndDance by RST Events

UniG Party Opening Saturday



VENERDÌ 11 OTTOBRE

OPENING ERROR808

Free Soul | Season Opening



DOMENICA 14 OTTOBRE

Opening LATIN BLOOD & A MI ME GUSTA (serata Reggaeton / Hip-hop & latino)