San Patrizio allo Small Axe Pub di Arenzano tra stufato, birra, musica e calciobalilla

Lo Small Axe Pub di Arenzano festeggia la giornata di San Patrizio con uno speciale weekend di eventi, sabato 16 e domenica 17 marzo.

Sabato dalle 19 alle 22 si potrà ordinare l'Irish Stew a base di manzo stufato a cottura lenta nella Guinness, con patate e una pinta di Guinness. Il tutto a 10 euro.

Poi avrà luogo la St. Patrick Cup, toneo di calciobalilla a coppie miste.

Dalle 21 consolle in piazzetta con musica folk, Irish punk e rock.

Sempre dalle 21, punto-birra all'esterno del pub con birra irlandese e Guinness. Per la consumazione dei drink all'esterno del locale saranno utilizzati bicchieri personalizzati a cauzione.

Domenica, il St Patrick Menu verrà servito fino alle 22, e poi via al Jameson Party, serata dedicata al whiskey irlandese più conosciuto, con cocktail e degustazione Black Barrel, e hostess a distribuire in regalo i bicchieri Jameson da collezione in vetro verde.

Magliette, gadget e cappelli di San Patrizio per tutte e due le serate.