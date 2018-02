St. Patrick's day party al Molly Malones (con il Drink Bus)

Quest'anno, il 17 marzo, giorno di San Patrizio, cade di sabato. E il Molly Malones festeggia come di consueto, con una novità: il Drink Bus.

Verrà infatti messo a disposizione gratuitamente un bus turistico da 50 posti che farà servizio sulla via Aurelia da Voltri a Sestri Ponente con fermate per ogni quartiere.

Oltre all'ordinanza sindacale che prevede il posteggio riservato in via Pacoret De Saint Bon con la corsia lato monte chiusa al traffico, ci saranno molte novità, tra musica (dalle 20,30 concerto di Frusta e Spillo e dalle 22 Irish Session).

Ci sarà il supporto gastronomico de "Il Trippone", con i suoi panini e i fritti, con i tavoli per potersi sedere a mangiare comodi.

La serata segnerà anche il ritorno di due birre come Harp Strong e Kilkenny Cream.

Come da tradizione, "Battaglia Navale" per vincere i gadget Guinness, il classico cappello di San Patrizio, e ancora cappellini, magliette e altro.

Saranno disponibili due servizi igienici nella zona degli spogliatoi dei campetti.

Non verranno utilizzati i bicchieri usa e getta, bisognerà portarsi 1 euro per la cauzione per il bicchiere di plastica riutilizzabile della serata. Chi lo desidera alla fine potrà restituirlo per avere indietro la cauzione.