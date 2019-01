Sposi Expo: all'RDS Stadium tutto per il giorno più bello

Sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019 torna "Sposi Expo" all'RDS Stadium di Sampierdarena. Si tratta di un weekend con tutto l'occorrente per organizzare il matrimonio dei sogni.

Dai fiori agli abiti, dai gioielli ai ristoranti, dal catering alla musica, dalle auto di lusso per accompagnare gli sposi ai fotografi, passando per le agenzie di viaggi, in un'unica location per due giorni si potranno trovare tutte le migliori proposte per i futuri sposi.

Orari: dalle 10 alle 20. La sfilata sposi è prevista sabato e domenica alle 17.

Ingresso libero.