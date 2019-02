"Sposi al castello": open day e fiera sposi al Castello di San Cipriano

Domenica 10 marzo, nella splendida cornice del Castello di San Cipriano, un castello dell’entroterra genovese che domina la Val Polcevera ergendosi sopra il paesino di San Cipriano che fa parte del Comune di Serra Riccò, si terrà l’evento “Sposi al Castello”, con open day e fiera.

L’ingresso è gratuito dalle ore 10.00 alle ore 18.00, ma con prenotazione obbligatoria, in quanto il programma prevede per tutte le coppie di futuri sposi e amici dei futuri sposi che verranno al castello, alle ore 13 assaggi di pizza, focaccia e farinata cotti al momento nel forno a legna del castello e alle ore 16 un aperitivo offerto dal Catering La Coggiola, co-promotore assieme a Fast & Events e al Castello di San Cipriano di questa giornata.

Sarà possibile visitare gli ambienti del castello, ideali per ricevimenti in qualsiasi stagione dell'anno. Ampie sale interne che accolgono gli invitati in un'atmosfera calda, dove si respira ancora la magia del passato antico di questa location. Al suo esterno, il vasto parco costellato di alberi secolari, invita ad allestire romantici banchetti all'aperto nei mesi più caldi, sfruttando al massimo la suggestiva cornice naturale del luogo. Tutto questo per rendere speciale e personalizzato il proprio ricevimento nuziale.

Il team di wedding planners di Fast & Events accompagnerà assieme al proprietario le coppie nella visita e illustrerà il proprio servizio di organizzazione matrimoni.

Fast & Events offre inoltre a chi lo desidera la realizzazione con tecniche di art & scrap-booking di prodotti artigianali per decorare la tavola nuziale con segnaposti, segna-tavoli, menù e tableau de mariage e la realizzazione di partecipazioni, inviti e bomboniere personalizzabili, uniche e molto particolari!

Per l’occasione gli sposi potranno accedere ad una strepitosa offerta che comprende location, catering e servizio di wedding planner ad un prezzo estremamente competitivo. Le coppie potranno inoltre accedere ad esclusive promozioni per i servizi di foto, video, musica e animazione, abito sposa, abito sposo, abiti da cerimonia, fiori, scarpe, make-up, viaggi di nozze, bomboniere, inviti e partecipazioni, tableau de mariage, auto sposi, confettata e torta nuziale.

Saranno presenti come espositori: Bubble Viaggi, Danilart, Design in the City, La Drogheria di Paola e Simona, Eventi Musica In, Fabbrica Oreficeria, Gianna Fiori di Simona C&C, Giulio Bardelli Fotografo, Le dolcezze di Liz, M.K. Sound & Light Services, Sale & Dede, Razore Abbigliamento, Video Voyagers e Vanny Spose.

Per info e prenotazioni scrivere a: info@fastandevents.it.