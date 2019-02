"Sport, l'antidoto al bullismo": il convegno a Bogliasco

Giovedì 7 febbraio 2019, alle ore 10,30 presso la sala consiliare Ferrari (via Vaglio 1) di Bogliasco si terrà il convegno "Sport: l'antidoto al bullismo".

Interveranno i rappresentanti degli enti di promozione sportiva e le associazioni che gravitano sul territorio, affiancati dagli atleti rappresentativi di ogni disciplina. La cittadinanza è invitata.

Le associazioni e le società sportive di Bogliasco, insieme con gli atleti, le autorità comunali e il Sindaco dei Ragazzi, firmeranno quattro documenti etici (Dichiarazione del Pantheon sull'etica nello sport, Carta interventi educativi nello sport, Carta etica dello sport, Manifesto del linguaggio non ostile per lo sport) per fare rete tra scuola, attività sportive e famiglie, e bandire il bullismo dal territorio.

Tra i valori e le promesse da sottoscrivere, l'impegno a promuovere una cultura della non violenza, a rimuovere ogni violenza dal linguaggio nello sport da parte dei giovani, degli allenatori e del pubblico, a rimuovere ogni violenza psichica nella pratica sportiva (bullismo, nonnismo), a diffondere e promuovere la solidarietà nei confronti del più debole e del "meno bravo", a diffondere il rispetto per i compagni, e tanto altro.