"Spirito Allegro": una commedia paranormale al teatro Garage

Debutta sabato 23 e domenica 24 febbraio al teatro Garage “Finchè morte non ci separi”, brillante commedia liberamente tratta da “Blithe Spirit” Di Noël Coward e interpretata dalla compagnia “La Corte dei Ratti”.

Ettore Cazzaniga, romanziere di successo, per superare il blocco dello scrittore convoca Madame Dermidoff, famosa medium del luogo, per una seduta spiritica con lo scopo di trarre spunti per i personaggi del suo nuovo romanzo.

Contrariamente alle aspettative, viene evocato lo spirito della prima moglie, Irma, prematuramente scomparsa e ancora profondamente innamorata di Ettore. Tra colpi di scena, sotterfugi e risate, si dipana questo curioso ménage à trois che vi farà… morir dal ridere!

Firma la regia Teresa Vatavuk, anche interprete della seconda moglie di Ettore. Accanto a lei, in scena (in ordine di apparizione): Francesca Margagliano, Stefano Reggiardo, Andrea Costi, Chiara Gnecco e Martina Beccaro.

Orari: sabato 23 febbraio ore 21 e domenica 24 febbraio ore 19.

Biglietti: intero € 12,00 – Ridotto (over 65, disabili, under 10 e soci RubikTeatro) € 9,00.

Photo credits: William Tarantino

