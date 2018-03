Aspettando Euroflora 2018 ai Musei di Strada Nuova

Nell'ambito del ciclo di incontri "Caleidoscopio d'arte", che propone approfondimenti tematici e riflessioni d'arte a partire dall'osservazione di alcune fra le opere esposte, segnaliamo due appuntamenti, dedicati ad adulti e bambini, a cura del Dipartimento Scientifico di Solidarietà e Lavoro, che avranno luogo Sabato 24 marzo alle ore 16.00 presso i Musei di Strada Nuova.

"Colori dal mondo" - approfondimento tematico

Attraverso una selezione di meravigliose opere esposte nelle sale di Palazzo Rosso e Palazzo Bianco si potranno scoprire i segreti della pittura e dei colori, per comprendere come la natura aiuti gli artisti e quali materiali diventano colorazioni che durano attraverso i secoli.

Costo: €10,00 a partecipante. Info e prenotazioni (entro il giorno precedente) allo 010.2759185 didattica@solidarietaelavoro.it

"Euroflora...a testa in su! " - atelier per bambini dai 5 agli 11 anni

Comodamente sdraiati su morbidi tappetini e a "testa in su" i bambini saranno coinvolti nella ricerca di colori, fiori e frutti tipici delle stagioni, ritratte negli straordinari affreschi di Domenico Piola e Gregorio De Ferrari. Per ricordare le meravigliose opere ed aspettare Euroflora tutti insieme, è previsto un atelier per la costruzione di fiori da portare a casa.

Costo: €4,00 a bambino. Info: 010.2759185.

Prenotazioni: didattica@solidarietaelavoro.it