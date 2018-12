"Genova non si spegne": musica e arte "riaccendono" la città all'Altrove

Genova non si spegne ma, anzi, rivive tra musica e arte.

Sabato 15 dicembre, presso il teatro Altrove della Maddalena, arriva un evento gratuito all'insegna della cultura e del divertimento.

#Genovanonsispegne è un progetto che nasce dalla mente di alcuni ragazzi genovesi, accomunati da un unico obiettivo: dar luce alla Superba creando un momento di aggregazione tramite la promozione di giovani talenti genovesi.

Nel corso della serata, in particolare, saranno promossi artisti nei seguenti settori:

Musica (Daniele Novarini, Edge of Soul, Equipe 149, Oystercatchers)

Illustrazione

Fumetto

Fotografia

Pittura

L'evento "Genova non si spegne" è finanziato dal progetto "Nuove energie emergono dal territorio a Genova" e dal Dipartimento della Gioventù e del Snc e Anci.

Il progetto Neet (not in education, employment or training) è un progetto del comune nato dalla necessità di trovare nuove energie dal territorio genovese. Una selezione di 60 ragazzi su un migliaio di iscrizioni. Un corso di formazione professionale di 40 ore per una maggiore conoscenza con esperti del settore.