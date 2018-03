Giovedì 15 marzo alle 20,15 i single genovesi possono darsi appuntamento con un divertente speed date all'Happy Hour di via Casaregis.

Come funziona? 15 uomini e 15 donne si accomoderanno in tavolini da due, e avranno 3 minuti di tempo per conoscersi e cogliere la prima impressione. A fine serata, tutti i single si saranno conosciuti.

A seguire, apericena con buffet per approfondire la conoscenza.

Il tutto costa 15 euro.

Trenta posti disponibili: prenotazione obbligatoria al 3929187181 - WhatsApp 3476096225.