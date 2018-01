Speciale osservazione della superluna all'Osservatorio del Righi

Un evento speciale per una notte speciale: mercoledì 31 gennaio, all'Osservatorio Astronomico del Righi, dalle 21 in poi si potrà osservare la superluna, la luna piena alla minima distanza dalla Terra.

Fra mari, monti e crateri, dunque, i visitatori potranno osservare al telescopio il nostro satellite naturale. Sempre dalle 21 è prevista anche la proiezione "Che fai tu Luna in ciel", mentre nel nuovo Planetario del Parco delle Mura, ancora a partire dalle 21, si terrà la speciale proiezione full-dome "A cavallo di un raggio di luce", per esplorare il cosmo partendo dal viaggio di un raggio di luce.

Le attività variano da una soltanto a una combinazione tra esse, a scelta dei visitatori. Per l'osservazione al telescopio, il contributo è di 3 euro per gli adulti e 2 euro per bambini dai 4 ai 12 anni.

Per le proiezioni in Planetario o per la partecipazione al laboratorio didattico, il contributo è di 5 euro per adulti e 4 euro per bambini.