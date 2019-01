Speciale "Chiostro da scoprire": il tour per i 900 anni dalla consacrazione della Cattedrale

Nella fresca atmosfera invernale presso il Chiostro dei Canonici della Cattedrale di San Lorenzo sede del Museo Diocesano è stato organizzato un percorso ispirato ai festeggiamenti dei 900 anni della consacrazione della Cattedrale avvenuta il 10 ottobre 1118.

Sabato 19 gennaio 2019 alle ore 19:00 ci avventureremo in questo luogo suggestivo, incastonato nel cuore del centro storico, abitazione dei Canonici, corpo scelto di prelati che gestivano amministrativamente e fattivamente della Cattedrale.

Qui potremo scoprire la storia del Duomo e di Genova. Dal Santo che “non esiste”, nonostante sia effigiato in più di un dipinto del Museo, all’albero di una nave, con tanto di impressione del segno delle cime, a un curioso bisticcio che alcuni Canonici portarono avanti per anni e anni, pur di vedersi assegnare una particolare stanza dell’edificio. Non solo aneddoti e vicende antiche, ma eccezionalmente, la visita della Sala Capitolo.

Prima della partenza per questo straordinario tour gusteremo un piacevole aperitivo.

Appuntamento sabato 19 gennaio, ore 19:00, al Museo Diocesano (Via T. Reggio 20/r) .

Costo € 15. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. A cura di Festigium srl.

Per info e prenotazioni: biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a sabato 12,00-18,00, domenica 14,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it.