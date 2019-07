Torna e si "sdoppia" lo speciale Cattedrale Segreta by night

A grande richiesta torna il tour serale alla Cattedrale e ai suoi angoli più inaccessibili, e questa volta si sdoppia in due orari.

Avete mai pensato di poter visitare la Cattedrale di San Lorenzo in versione serale ed esclusiva? Il Museo Diocesano organizza una visita serale esclusiva al complesso del duomo.

La Cattedrale centro della vita religiosa anche civica della città sarà scoperta raccontando la storia attraverso spazi abitualmente non visitabili. La visita si concluderà con la salita alle Torri della Cattedrale, da cui godere del panorama sulle luci della città.

La visita si snoderà quindi fra queste straordinarie opere d’arte e testimonianze di storia conservate nella Cattedrale, soffermandosi soprattutto nella quattrocentesca Cappella del Battista, il santo patrono. Si proseguirà nel Battistero, luogo misterioso che raccoglie grandi tesori e una chiesa al suo interno.

Successivamente si salirà fino alla Tribuna del Doge per abbracciare con lo sguardo, dall’alto, le navate e l’altare maggiore, per concludere infine il tour sulla Torri della Cattedrale.

Questa volta il tour serale per eccellenza si sdoppia, per accogliere più persone, verrà organizzata la visita in due orari: h. 19:00 prima visita (apertura biglietteria h. 18:30) e h. 21:00 seconda visita (apertura biglietteria h. 20:30).

Costo € 16. Ridotto € 14 (over 65). Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili ( 40 posti per turno).

Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a sabato 12,00-18,00, domenica 14,00-18,00 chiuso il martedì) – email prenotazioni@museodiocesanogenova.it . Si consiglia prenotazione, numero di posti limitato (40 posti).