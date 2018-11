XI Trofeo Zita Peratti: gli Special Olympics sbarcano a Genova

Sabato 17 novembre dalle ore 14.30 e domenica 18 dalle ore 9 presso il Paladiamante, via Felice Maritano 36, Bolzaneto, si svolge il Trofeo sportivo Zita Peratti Special Olympics, manifestazione nazionale di ginnastica artistica e ritmica per atleti con disabilità intellettiva. La cerimonia di apertura si svolgerà invece sabato 17 novembre alle 20.30 nella prestigiosa cornice di villa Bombrini a Cornigliano con la sfilata di tutti i team, esibizioni, balli, musica e l'accensione della fiaccola scortata in moto dalla Polizia.

Le società partecipanti

Parteciperanno: Gsd Cornigliano, Asd Tegliese, Special Team Genova, Amico Sport (Cuneo), Asad Biella, Asd Lucky Friends (Lamezia Terme), Castoro Sport (Legnano), Codice Segreto (Cagliari), Ginnastica Cogoleto, Muoversi Allegramente (Torino), Passaportout (Vigevano), Polisportiva Spezzina (La Spezia), Special Team Prato e Special Olympics Team di San Marino. L'evento è organizzato da Serenella Luigini del Gsd Cornigliano, Rosanna Remaggi e Maria Carla Cervetto dell'Asd Tegliese insieme a Cinzia Agostazzi e Nicola Dho dello Special Tema Genova in collaborazione con Mirco Bruzzone e Bellino Aprile della Polizia di Stato e con il patrocinio del Municipio VI Genova Medio Ponente. L’evento coinvolge un centinaio di atleti con disabilità intellettive e relazionali in una competizione all'insegna della ginnastica artistica e ritmica.

Il Trofeo Zita Peratti

Zita Peratti è colei che, in Liguria, ha dato input al movimento di Special Olympics: un programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. Dal 1987 si è prodigata per formare tecnici e giudici specializzati e far crescere il "cuore sensibile" della regione. Lo sport è per gli Atleti Special Olympics anche una palestra di vita che offre loro la possibilità di valorizzare le proprie abilità e di spenderle produttivamente nella società. In questo contesto si inserisce il Trofeo Zita Peratti, che vuole inviare un messaggio di grande speranza per la comunità tutta.