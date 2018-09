Special Marathon: nuota per la Valpolcevera

Foltzer, in collaborazione con MySport S.S.D. a R.L. e Stelle nello Sport, vuole regalare un sorriso e un pensiero di speranza alla vallata, dedicandole la tradizionale maratona di nuoto, dimostrando come il quartiere della Valpolcevera è vivo e pronto a ripartire.

Durante l’intera giornata sarà attiva una raccolta fondi a offerta libera il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore di chi ha bisogno di sostegno in questo difficile periodo.

Oltre alla classica “nuotata libera“, saranno organizzate altre attività come giochi in acqua per i bimbi, balli di gruppo, sessioni di Hydrobike-Acquawalking circuit e Acquagym e per chiudere una bella spaghettata in compagnia a suon di musica.

Programma Special Marathon:

Dalle 15:30 alle 21:30 maratona di nuoto benefica non competitiva

Dalle 16:45 alle 17:45 giochi in acqua per bambino e balli di gruppo

Dalle 19:15 alle 20:00 Hidrobike-Acquawalking Circuit (Massimo 30 p.p. su prenotazione)

Dalle 20:00 alle 20:45 Acquagym

E per concludere dalle 21:00 spaghettata per i partecipanti e intrattenimento musicale.

Tutte le attività sono offerte dagli organizzatori.

