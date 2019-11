Mercatino solidale: riapre Spazio Natale Emergency

Quest’anno, lo Spazio Natale Emergency di Genova è in Piazza Campetto 29R. Sarà aperto dalle 10.00 alle 19.30 (lunedì dalle 15.30) dal 23 novembre al 24 dicembre.

È un luogo accogliente nel quale potrai intrattenerti e farti consigliare un regalo di Natale dai volontari, ma anche ascoltare e vedere le storie dai progetti di Emergency grazie ai video a 360 gradi.

Il ricavato degli Spazi Natale sarà destinato agli ospedali di Emergency in Afghanistan e Iraq, dove, nonostante i rischi quotidiani, l’organizzazione continua a offrire prestazioni mediche gratuite e di elevata qualità. Da luglio a settembre del 2019 un numero senza precedenti di vittime civili è stato ferito o ucciso in Afghanistan (1.174 morti e 3.139 feriti), mentre il nord dell’Iraq, a causa dei recenti conflitti nei territori limitrofi, è di nuovo in grave difficoltà. Presente in Afghanistan dal 1999, Emergency ha curato oltre 6 milioni di persone negli ospedali di Kabul e Lashkar-gah, nel Centro di maternità di Anabah e nei posti di primo soccorso. In Iraq, invece, Emergency ha curato oltre 950.000 persone nei campi profughi del Kurdistan iracheno e nel Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya. Lo Spazio Natale è un posto che restituisce la varietà e la bellezza del mondo, perché sugli scaffali troverai prodotti provenienti da Afghanistan, Iraq, Cina, Ecuador, India, Indonesia, Marocco, Nepal, Pakistan, Perù, Senegal, Sri Lanka, Thailandia e da diverse regioni d'Italia.

Sono circa 650 le aziende italiane che ci hanno donato i loro prodotti: inviamo a scoprirli e rendere il tuo – e il nostro – Natale ancora più ricco di cose buone da condividere con amici e parenti. In tutti gli Spazi Natale troverai il “Panettone fatto per Bene”, realizzato in collaborazione con le Tre Marie in occasione dei 25 anni di Emergency, i manufatti di Sulaimaniya, gli orsetti di Bamiyan e i bracciali di alluminio riciclato da ordigni bellici del Laos. Curiosando tra gli scaffali scoprirai tante storie attraverso prodotti utili e sostenibili provenienti dall'economia carceraria o dalle filiere solidali – come biscotti, cioccolate, tisane, torroni, croccanti – o deriva dal riuso o riciclo, come le pochette ricavate dal riutilizzo delle nostre magliette e i gadget marchia Emergency; tra questi la matita che fiorisce grazie a semi misti di erbe e fiori, la borraccia d'acciaio eco-friendly, il porta-pranzo fatto per metà in fibra di bambù e altro ancora. Come ormai da tradizione, non mancheranno gli oggetti realizza grazie alla creatività delle nostre volontarie del gruppo Handmade.

Gallery