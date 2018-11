Torna lo "Spazio Natale Emergency", il mercatino per i regali solidali

Torna, come di consueto, lo "Spazio Natale Emergency", per acquistare regali solidali.

Lo Spazio Natale Emergency è un luogo accogliente in cui cercare i regali natalizi tra centinaia di proposte: tessuti pregiati, gioielli d'argento, giocattoli per bambini, cosmetici naturali, prodotti enogastronomici e ceste regalo. Ci sarà, inoltre, la possibilità di comporre ceste natalizie personalizzate con prodotti enogastronomici, come vino e specialità dolciarie regionali, che l’organizzazione riceve in dono da più di 600 aziende italiane.

Regali da Paesi lontani per aiutare Emergency

Molti gli oggetti provenienti da Paesi lontani, tra cui vetri lavorati a mano a Herat in Afghanistan, borse in tessuto di Bamyan, pashmine dal Nepal, scialli dal Kashmir e cesti intrecciati dal Sudan, luoghi in cui Emergency è attiva.

Tra le novità di quest'anno, articoli di pelletteria realizzati da ex pazienti del centro di Sulamaniya, che hanno fatto un corso di formazione in ospedale, e orsetti di tessuto fatti a mano da una cooperativa tessile tutta al femminile di Bamiyan. A questi, si aggiungono i portachiavi in ceramica lavorata da un artigiano di Castelli - in provincia di Teramo - dopo il sisma.

I fondi raccolti saranno destinati ai progetti di Emergency.

L’Afghanistan a 360 gradi

Inoltre, come in passato, il pubblico potrà vivere un’esperienza virtuale indossando visori a 360° per visitare i progetti di Emergency in Afghanistan. Un operatore di Emergncy guiderà i visitatori, attraverso reparti e corridoi, alla scoperta del Centro chirurgico di Kabul e delle storie dei pazienti.



Nel periodo di apertura verranno inoltre organizzati dei tour guidati alla scoperta di Genova.

Date e orari di apertura dello Spazio Natale

L'appuntamento è dal 24 novembre al 23 dicembre 2018 presso l'Emergency Infopoint Genova in via Luccoli 102 r. Lo Spazio Natale rimarrà aperto dalle 10 alle 19,30 (il 26 novembre e il 3 dicembre dalle 15,30 alle 19,30)