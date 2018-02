"The Sound of the Suburbs": cena, presentazione libri e musica allo Zapata

Sabato 3 marzo 2018, presso il centro sociale Zapata in via Sampierdarena 36, serata "The Sound of the Suburbs".

Alle ore 19, aperitivo e presentazione del libro "Non mi puoi toccare", storie di vita e malavita ai prati del sole di Michelangelo Ingrassia, con aperitivo a cura di Giulio & Tommy del Gradisca Café. Alle 20,30 cena popolare su prenotazione (entro giovedì 1 marzo a robertozena@yahoo.it) con menu anche per vegetariani/vegani.

Dalle 21,40 inizio del concerto con Ghetto84 e il loro rock 'n 'roll da Bologna, Tremende, ritmi dal 1991, Bomber 80 da Firenze, e 17100 Kids da Savona.

Dopo i concerti selezioni musicali a cura dì Renè & Rasta Mario

"Non mi puoi toccare" di Michelangelo Ingrassia

Bologna, primi anni 2000. Alex Di Blasi sta scontando i suoi ultimi giorni di galera per una rapina in una gioielleria finita male. Della sua banda fanno parte Mara - guerrigliera boliviana latitante, anche lei arrestata - e Uccio, grande professionista della rapina e suo amico fraterno, che ne è uscito "pulito". A unirli, una cultura di strada leale e spietata. Alex ha deciso che una volta uscito dal carcere si sforzerà di cambiare vita insieme a Carla, a cui è legato da un lungo rapporto conflittuale.

Tuttavia, i suoi buoni propositi sono destinati a durare poco: appena prima della scarcerazione, Alex viene a sapere la verità sull'omicidio di suo fratello. Il colpevole è Giovanni "Marita", malavitoso, amico storico dei due fratelli Di Blasi. Con l'aiuto di Uccio, la vendetta sarà rapida e implacabile.

Chiusi i conti con Marlboro, Alex si sforza di rigare dritto. Assunto in uno dei bar che vengono dai proventi delle loro rapine, ritorna a convivere con Carla, che vuole un bambino da lui. Presto però il richiamo della strada arriverà irresistibile.

