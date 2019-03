Soul jazz degli anni '60 per l'8 marzo del Count Basie

Bugalú è un quintetto genovese che propone una personale rivisitazione di un genere musicale che fu in voga negli anni 60, il Soul Jazz. Il soul jazz Si sviluppò dall'hard bop, cui aggiunse forti tinte blues, gospel e rhythm and blues. A differenza dell'hard bop, il soul jazz enfatizzava il "groove" una pulsazione ritmica più ripetitiva, con cadenze melodiche e armoniche più stilizzate. Dal soul jazz derivò il Funk, e molti elementi dello stile hanno influenzato la musica dei decenni successivi arrivando fino ai giorni nostri.

Per un 8 Marzo speciale.

Stefano Riggi - Sax Tenore, Sax Soprano

Gian Marco Pietrasanta - Sax e Flauto

Claudio Mariani - Chitarra

Alberto Parodi - Basso

Saverio Malaspina - Batteria

