Sostegno alla genitorialità per neogenitori: cinque incontri

Diventare genitori è meraviglioso, l'amore per il proprio figlio sorpassa qualsiasi altra cosa. Ma è anche una sfida a cui ci si può scoprire non del tutto preparati, con molte domande e poche risposte.

Per questo motivo l'Associazione Cara, insieme alla dottoressa Casonato, psicologa che si occupa di età evolutiva e genitorialità, hanno ideato un percorso per i neogenitori che si occupa di informarli a 360 gradi sulla genitorialità e sullo sviluppo dei loro bambini, per aiutarli attraverso le inevitabili difficoltà di questa fase di vita e prepararli per il futuro, perché insieme ai loro figli possano crescere e gettare le basi per una vita serena.

C'è ancora stigma sul chiedere una mano, specialmente sugli aspetti psicologici e specialmente per dei genitori che sanno di amare i propri figli e fare del proprio meglio, ma questo percorso ha il pregio di far sentire i genitori a casa, in un ambiente privo di giudizio in cui si possono condividere senza paura tutte le proprie preoccupazioni.

Il percorso si articola in 5 incontri, uno a settimana, e il contributo previsto è di 75€ in totale. I posti sono limitati.

Per Informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Associazione Cara

tel 010 58 48 407 cell 324 78 60 898

info@associazione-cara.com