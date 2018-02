"Il Sorpasso" tratto dal film cult di Dino Risi al Teatro della Corte

Dal 30 gennaio al 4 febbraio al Teatro della Corte arriva "Il Sorpasso". È un film di culto, un mito le cui battute sono entrate nel linguaggio comune, un vero e proprio capolavoro che ha fotografato al meglio un momento storico, un modo di essere e di vivere. Il sorpasso, come tante commedie all’italiana, racconta molto di più di quel che mostra. Il film di Dino Risi approda oggi a teatro grazie alla coraggiosa e apprezzabile versione della drammaturga Micaela Milano e del regista Guglielmo Ferro. E se pure restano indimenticabili Vittorio Gassman e Jean Louis Trintignant, lo spettacolo ha la forza di trattare la sceneggiatura come un testo contemporaneo, svelandone ulteriori potenzialità.

A dare corpo e voce all’esuberante Bruno e al timido Roberto sono Giuseppe Zeno e Luca Di Giovanni: il loro approccio è psicologico, analitico, per quei due personaggi, amici “per caso” nella deserta Roma di ferragosto, che si lanciano on the road, in un viaggio che non avrà ritorno per uno dei due. L’accurata struttura scenografica di Alessandro Chiti gioca con le immagini proiettate e con ambienti che compongono i luoghi che sono tappa della storia, dallo studio romano di Roberto alla casa al mare a Castiglioncello.