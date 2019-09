La stagione 2019-2020 di Sori Teatro

Anche Sori va a teatro, con la nuova stagione di SoriTeatro, realizzata sotto il segno della direzione artistica di Sergio Maifredi.

Il teatro comunale - che fa parte del progetto Teatro Pubblico Ligure e Teatri del Paradiso - si trova in via Combattenti Alleati 9.

Il biglietto costa 15 euro intero o 12 euro ridotto. Abbonamento a tutta la stagione euro 100 (eccetto SoriViaggia). Per gli spettacoli di SoriLegge, posto unico 10 euro, per quelli di SoriArte ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per SoriViaggia, chiedere informazioni presso le Pro Loco.

Il programma

Giovedì 10 ottobre ore 19

SoriViaggia

Piccolo Teatro di Milano, sala Strehler

Raoul

di e con James Thierrée

Bus navetta andata/ritorno da Sori

Mercoledì 16 ottobre ore 21

SoriTeatro

Tullio Solenghi

La Risata Nobile

La letteratura comica da Aristotele a Flaiano, da Marziale ad Achille Campanile

Prima nazionale

Domenica 20 ottobre

SoriArte

Area archeologica Villa Romana del Varignano, Le Grazie, Portovenere (SP), via Varignano

Ore 10,30

Marcella Mancusi

Villa Romana del Varignano Vecchio, visita guidata

Ore 11,30

Matteo Nucci

Guardando la Luna dall'abisso di Eros

Bus navetta andata/ritorno da Genova, partenza ore 8

Giovedì 14 novembre ore 16,30

SoriArte

Gam Galleria d0Arte Moderna, via Capolungo 3, Genova Nervi

Maria Flora Giubilei

Storia, letteratura e vita sul palcoscenico dell'arte italiana tra Romanticismo e Novecento

Giovedì 21 novembre ore 19,30

SoriLegge

Gabriel Garcia Marquez, Cent'anni di solitudine

Scrivere, leggere, raccontare secondo Gian Luca Favetto

Giovedì 31 novembre ore 21

SoriTeatro

Ermanno Bencivenga

Platone ovvero la bellezza del sapere

Prima nazionale

Giovedì 12 dicembre ore 16,30

SoriArte

Palazzo Reale, Genova

Luca Leoncini

Palazzo Reale: il più teatrale tra i palazzi genovesi

Giovedì 19 dicembre ore 19,30

SoriLegge

Karen Blixen, La Mia Africa

Scrivere, leggere, raccontare secondo Gian Luca Favetto

Giovedì 19 dicembre ore 21

SoriTeatro

Fabrizio "Pippo" Lamberti

Pessimismo e fastidio

Maledetta Musica - Concerto in forma di racconto

Giovedì 23 gennaio ore 19,30

SoriLegge

Dino Buzzati - Il Deserto dei Tartari

Scrivere, leggere, raccontare secondo Gian Luca Favetto

Giovedì 23 gennaio ore 21

SoriTeatro

Piergiorgio Odifreddi

La matematica degli indiani

Prima nazionale

Giovedì 20 febbraio ore 21

SoriTeatro

Massimo Minella

L'Expo delle meraviglie

Sabato 29 febbraio ore 21

SoriTeatro

Il mio teatro è la città

Giovedì 5 marzo ore 19,30

SoriLegge

Virginia Woolf - Orlando

Scrivere, leggere, raccontare secondo Gian Luca Favetto

Giovedì 5 marzo ore 21

SoriTeatro

Alessandro Barbero

Poeta al comando

a 100 anni dall'impresa di Fiume di Gabriele d'Annunzio

Mercoledì 11 marzo

SoriViaggia

Viaggio a Gand, Belgio

Ntgent Theater

Lam Gods

regia di Milo Rau

Dal 13 al 16 marzo

SoriViaggia

Viaggio a Holstebro, Danimarca

Odin Teatret

di Eugenio Barba

Giovedì 2 aprile ore 19,30

SoriLegge

Marguerite Yourcenar - Memorie di Adriano

Scrivere, leggere, raccontare secondo Gian Luca Favetto

Giovedì 2 aprile ore 21

SoriTeatro

Luigi Lo Cascio

Sul cuore della terra

Poeti siciliani del '900

Giovedì 7 maggio ore 16,30

SoriArte

Passeggiata di Albisola Marina (SV)

Paola Valenti

Sulle tracce di Lucio Fontana

Bus navetta andata/ritorno da Camogli e Sori

Giovedì 14 maggio ore 21

SoriTeatro

Andrea Nicolini

Il Contrabbasso

Giugno

SoriArte

In battello dal Porto Antico di Genova e da Camogli

Farida Simonetti e Caterina Olcese Spingardi

Il Golfo del Tigullio come anfiteatro, le sue ville come scenografia

12, 13, 19 e 20 giugno ore 21

SoriTeatro

Atlante del Gran Kan - La strada