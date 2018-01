I solisti del Carlo Felice in concerto

Venerdì 2 febbraio, alle ore 20,30 al teatro Carlo Felice, i solisti si esibiranno in concerto.

I protagonisti di questa serata musicale sono: Giovanni Battista Fabris, violino; Pier Domenico Sommati, violino; Ernest Braucher, viola; Riccardo Agosti, violoncello; Andrea Lumachi, contrabbasso; Corrado Orlando, clarinetto; Carlo Durando, corno; Luigi Tedone, fagotto.

In programma: Wolfgang Amadeus Mozart, Quintetto in La maggiore per clarinetto e archi K. 581 “Stadler” e Franz Schubert, Ottetto in Fa maggiore D 803.