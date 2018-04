"Sola con un cane", spettacolo con cagnolino: Laura Fedele e Barney al Count Basie

Canzoni e dissertazioni tragicomiche sulla solitudine.

Di Laura Fedele con Laura Fedele (pianoforte e voce) e Barney (il cane).

Lo spettacolo si sviluppa attraverso un alternanza di monologhi e canzoni: 10 quadri che affrontano il tema della solitudine in modo ironico e brillante. Il tono è colloquiale, confidenziale, quasi una chiacchierata con il pubblico; a tratti, monologhi e brani confluiscono l’uno nell’altro, in un gioco ritmico che lascia spazio anche all’improvvisazione. Il tutto sotto l’attenta supervisione di Barney, il cane, vero “Muso ispiratore” di questo spettacolo.

Le canzoni: Solitude (Duke Ellington), I soli (Gaber), Conversazione (Mina) Alone again (G.O’Sullian), He’s a tramp (da Lilli e il vagabondo), Disperato erotico stomp (Dalla), The man I love (Gerswhin), Un tipo antisociale (Guccini), Blue suede shooes (Perkins), Il male di vivere (L.Fedele), Smile (Chaplin)

