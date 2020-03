Sol Levante, inaugurazione Venerdì Varietà con Enrique Balbontin

Venerdì sera, al Sol Levante Club di Cavi di Lavagna, inaugurazione della serata "Venerdì Varietà", ideata da Michele Canessa, direttore artistico del locale che si affaccia sul mare con vista panoramica del Golfo del Tigullio. Info e prenotazioni al 3441475761 (anche whatsapp).

L'evento si svolgerà ogni venerdì ed è articolato in due fasi: si inizia con le esibizioni live, che si alterneranno fra musica live e show di cabaret, per poi seguire fino a notte fonda con la discoteca. Venerdì l'ospite è Enrique Balbontin, da anni ormai nome simbolo della comicità genovese e ligure. Impostosi a livello nazionale con le sue partecipazioni a programmi tv come Mai Dire Martedì, Bulldozer e Colorado Cafè, con il personaggio "Enraz del Centro Ciocchi Savona" e le sue lezioni di dialetto savonese diventate un cult in tutta Italia, Balbontin è anche noto come componente dei Pirati dei Caruggi e per le sue collaborazioni con Andrea Ceccon, che hanno dato vita a sketch "virali" come l'imperdibile "La tipica accoglienza ligure - torta di riso finita". Dopo lo spettacolo di Balbontin, e fino a notte fonda, si balla con i dj Beccia e Bibo, che mixano sia i successi dance che gli evergreen della musica revival.

Ecco come si articolano prezzi e orari della serata: dalle 20.30.c'è la possibilità di cenare, con due opzioni: apericena a buffet, 20 euro con un drink incluso, oppure cena servita con menù fisso, 35 euro bevande incluse. In entrambi i casi, dai posti ai tavoli (per chi opta per l'apericena è "obbligatorio" prenotarli per farseli tenere riservati) si potrà assistere, incluso naturalmente nel prezzo, allo show di Balbontin, che parte alle 22. L'ingresso al solo spettacolo invece è 10 euro, che dà accesso pure alla serata dance dopo lo show e alla formula "drinks preserata friendly": ad esempio, la birra a 3 euro, i cocktail a 5 euro.

La serata in discoteca è naturalmente pure inclusa nel prezzo per chi cena, che durante lo show di Balbontin potrà anche consumare extra-drinks ai prezzi "drinks preserata friendly". Per chi arriva soltanto per la discoteca, rivolta tendenzialmente agli over 25, che comincia a mezzanotte, l'ingresso è 15 euro uomo/donna con un drink incluso.

Per essere inseriti nella lista "omaggio donna", valido entro l'una di notte, inviare un sms o un whatsapp al 3441475761, indicando nome, cognome e numero di persone. Durante la discoteca i drinks, per tutti, sono 10 euro per i cocktail e 5 euro per birre e analcolici

