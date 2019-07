"Il sogno di Mu" concerto per pianoforte preparato e live electronic

Venerdí 19 alle ore 21 concerto per Pianoforte Preparato e Live Electronics di Stefano Bertoli e Alberto Luppi Musso.

Un pianoforte preparato è un pianoforte il cui suono è stato modificato inserendo vari oggetti tra le sue corde, in modo che l'esecutore produca suoni che non sono del tutto volontari. È uno studio sulla casualità del timbro: il compositore indica la preparazione dello strumento, ma non decide completamente il risultato sonoro della sua opera. Si generano suoni che suggeriscono il suono prodotto da un'orchestra di percussioni. È una provocazione nei riguardi dell'inviolabilità degli strumenti classici.

Con il termine inglese live electronics - che viene lasciato intradotto in italiano - si intende, in ambito musicale, la pratica della produzione e manipolazione elettroacustica dei suoni in tempo reale, cioè durante l'esecuzione ("dal vivo", da qui l'aggettivo "live" appunto). Tale manipolazione può avvenire sia a livello di elaborazione sia di riproduzione, attraverso l'uso di strumenti appositamente progettati per la musica elettroacustica, ovvero di sintetizzatori, filtri e processori.