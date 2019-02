Società e salute tra scienza e pseudoscienza: Cnmp workshop

Mercoledì 27 Febbraio si svolgerà a Genova il secondo CNMP workshop (https://www.cnmpconference.com/) , una giornata dedicata alla formazione e alla divulgazione scientifica su temi di attualità di importanza sociale e culturale.

L’incontro si svolgerà nell’Aula Magna della Clinica Chirurgica in largo Rosanna Benzi 8 a Genova.

I CNMP Workshop sono giornate formative e di divulgazione scientifica su temi di attualità di importanza sociale e culturale. Dopo il primo incontro, che si è svolto presso l’Università di Palermo, l’iniziativa prosegue a Genova, sempre in linea con l’obiettivo del Congresso Nazionale di Medicina e Pseudoscienza e della collana editoriale Scientia et Causa : fornire notizie corrette grazie al coinvolgimento in prima persona di medici, scienziati e accademici.

I CNMP Workshop nascono da un’idea del Prof. Pellegrino Conte, ricercatore e divulgatore scientifico: a Genova, l’evento è stato sviluppato in collaborazione con l’associazione Zeus - Divulgazione scientifica a Genova e del CICAP.

L'incontro ha il patrocinio di: Università di Genova , Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, SItI - Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, CICAP, C1V Edizioni, Zeus - Divulgazione scientifica a Genova, Osservatorio Buona Sanità, Biofor , Intesa Universitaria, ASAP.

Registrazione pubblico ore 9-9:30

9:30- Saluti e introduzione al workshop

- Autoinganni: come difendersi dalle bufale - Dott. Armando De Vincentiis (CICAP - Scientia et Causa) (Via Skype)

- Le Bufale dell’acqua - Dott. Giorgio Temporelli (Consulente Tecnico e Divulgatore Scientifico)

- Come verificare la validità di un’ipotesi “fantasiosa” sull’origine di una malattia: il caso sclerosi multipla - Dott. Massimo Del Sette (E.O. Ospedali Galliera)

- Vaccini tra prevenzione e fake news - Prof. Giancarlo Icardi (UniGE)

- L’Health Literacy delle vaccinazioni - Prof.ssa Laura Sticchi (UniGE)

13-14 Pausa Pranzo

- Chimica e pseudoscienza - Prof. Pellegrino Conte (UniPA) (Via Skype)

- Energie Misteriose - Prof. Silvano Fuso (CICAP Liguria)

- “La legge del gregge”: parlare di vaccinazioni a bambini e ragazzi - Zeus - Divulgazione scientifica a Genova

- Considerazioni Finali

Moderatori: Silvano Fuso e Giacomo Vallarino

L'evento è gratuito e aperto al pubblico fino ad esaurimento posti previa iscrizione sul portale https://www.cnmpconference.com/cnmpw2

L’evento è valido ai fini dell’aggiornamento professionale dei Docenti. Gli interessati possono iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. www.istruzione.it/pdgf e potranno ricevere l’attestato di partecipazione. Info: scuola@cicap.org

Per Informazioni:

info@zeusgenova.it

c1vpress@gmail.com

3404002299

