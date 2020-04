"Un pensiero per Genova": i recital online, si inizia con Mercedes Martini

In un momento in cui, per difenderci dal nemico invisibile che ha cambiato le nostre vite, la parola d’ordine imperativa rimane #restoacasa, anche il ponte del Primo Maggio assume un’altra dimensione.

Per questa pausa che è sempre stata l’occasione per godere della primavera e del fascino della città e dei suoi dintorni, Banca Carige, con il patrocinio della Regione Liguria, ha pensato di portare a casa delle persone un po’ di questa bellezza con “Un pensiero per Genova”, ciclo di tre recital online, uno per ogni giorno di ponte, con tre grandi artisti genovesi.

Per il 1 maggio Mercedes Martini interpreta da le “Smanie per villeggiatura” di Goldoni, una piece ironico-comica sulle relazioni sociali.