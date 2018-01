Musica elettronica: Slow Life live al Casa Mia

Generare qualcosa di fresco e nuovo nella musica elettronica (che la maggior parte delle persone non dell'ambiente club definisce monotona) non è facile. Slow Life è riuscita a fare questo, guadagnandosi anche il premio come miglior etichetta del 2017.

Nato e cresciuto a Berlino, Slow Life è un progetto multidisciplinare italo-italiano costruito su un impegno che va oltre la moda: il vinile come arma di diffusione di massa delle loro opere musicali.

Il loro stile, principalmente influenzato dai suoni di Detroit e dai ritmi Afro, è in costante mutazione, guidato dal percussionista esperto Sergio Moreira, e dal resto del gruppo di scavatori insaziabili, la cui vasta conoscenza della musica li rende rispettosi del passato, ma con un piede e mezzo nel suono del futuro, che si stanno sviluppando dal presente.

Un suono che sfruttano nelle loro vetrine, esibite in giro per Berlino e in altri paesi, e anche dove sono chiamati a difendere il loro discorso: musica di qualità, genericamente aperta, ma impegnata nella sperimentazione e, naturalmente, nella profondità.

Sia il djing sia attraverso gli spettacoli dal vivo, il suono di Slow Life è una realtà all'interno della scena europea House / Techno, e anche il modo in cui questi artisti dicono al mondo che ci dovrebbe sempre essere spazio per sviluppare le loro passioni.

Cecilio è fondatore di questo progetto assieme a Dj Tree Laurine e S.Moreira

Cecilio (Slow Life)

Franco (OVERSIZE / CODE WAR)

Biglietto Ridotto (1st release)

Link: http://bit.do/OverRaTickets

8€ + ddp / Salta coda con Drink

(disponibile fino alle 19:00 del Venerdì)

Free Entry entro le 01:00

- Cliccando Partecipa all'evento entro le 19:00 del Venerdì

Biglietto Intero (2nd Release)

15€ + ddp (saltacoda + Drink)

Link: http://bit.do/OverRaTickets

(disponibile fino alle 19:00 del Venerdì)

Oppure direttamente:

15€ con Drink in cassa.