"Sleeping concert": a Busalla si assiste al concerto e... si dorme

Avete mai dormito ad un concerto? I partecipanti potranno portarsi solo un cuscino ed una coperta, al resto penseranno gli organizzatori: a Busalla il 28 settembre arriva un’esperienza straordinaria in cui si verrà trasportati tra il sonno e veglia da suoni, voci sussurrate, fantasmagorie e un magico mix di frequenze theta e toni binaurali pensato per condurre le persone in un lungo viaggio onirico.

La musica sarà sempre presente, la si ascolterà nei sogni e porterà i partecipanti fino al risveglio. Al termine, colazione prima dei saluti.

Prenotazione obbligatoria via cell o WhatsApp al numero 3495450894, posti limitati.

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Busalla.

Performers:

Stefano Bertoli

Georgia Leo

Andy Rivieni

Roberto Lazzarino

