Skyjump, lo scivolo d'acqua acrobatico per la prima volta in Italia, a Genova

Il 15 e 16 giugno arriva a Genova, per la prima volta assoluta in Italia, la novità mondiale 2019 nel campo degli Acquapark, Skyjump, lo scivolo d'acqua che «scivola davvero» (ironizzano gli organizzatori, probabilmente riferendosi allo scivolo di Costa Crociere dello scorso anno) e salta.

Perché Skyjump è speciale

Skyjump è uno scivolo d'acqua particolare, progettato in America e presentato ad ottobre 2018, che termina con una rampa per spiccare il volo, prima di atterrare su un morbido gonfiabile. Il 15 e 16 giugno l'attrazione sarà in pianta stabile presente all'Arena Albaro Village, aperta a tutti i maggiori di 12 anni dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Divertimento a scopo benefico

L'evento è organizzato dall'Associazione Mio Bimbo e oltre al divertimento c'è anche lo scopo benefico, in quanto il ricavato andrà a sostenere la restrutturzione di un importante centro pediatrico in Africa.

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VII del Medio Levante.

Per tutte e due le giornate sarà presente anche e trasmetterà in diretta dall'evento Radio Fra Le Note

Programma:

Sabato 15 e domenica 16 giugno all' Arena Albaro Village dalle ore 10.00 alle ore 20.00, costume e tanta voglia di divertirsi.

Domenica alle ore 16.00 alle ore 17.00 la gara di salti acrobatici aperta a tutti (iscrizioni fino alle ore 15.30 presso lo stand accoglienza).