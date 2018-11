Simonetta Angello Hornby alla Feltrinelli per la versione a fumetti de "La Mennulara"

Martedì 20 novembre 2018 alle ore 18, presso la libreria Feltrinelli di via Ceccardi, appuntamento con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby e il fumettista Massimo Fenati.

I due, insieme alla giornalista Donatella Alfonso, presenteranno la versione a fumetti de "La Mennulara".

"La Mennulara" è il romanzo d'esordio del 2002 di Simonetta Agnello Hornby, e parla della storia di una raccoglitrice di mandorle nella cornice di una Sicilia mista tra sencimenti arcaici e la rincorsa alla ricchezza. Bestseller tradotto in 19 lingue, il libro ha vinto parecchi premi e viene oggi riproposto in versione graphic novel.