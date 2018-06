Invecchiamento attivo a Genova: arriva la prima edizione del Silver Economy Forum

Si svolgerà a Genova dal 13 al 15 giugno la prima edizione del Silver Economy Forum, programma di incontri e workshop dedicato al tema dell’invecchiamento attivo e sulle opportunità di investimento a Genova, città più longeva d’Europa. L’evento, che avrà cadenza annuale, sarà una rara occasione di analisi delle tematiche che sottendono i forti cambiamenti demografici in atto.

L’obiettivo, già dalla prima edizione, sarà quello di tracciare, con i maggiori esperti del settore, la roadmap da seguire per portare a conoscenza degli investitori il potenziale di cui la città è naturalmente dotata ed in forza del quale Genova si candida alla leadership.

In questa iniziativa il Comune è affiancato dall’Associazione Genova Smart City, da Ameri Communications e dal magazine Altraeta, media partner ufficiale della manifestazione.

Dal 13 al 15 giugno, a Palazzo Tursi, si parlerà dunque di invecchiamento attivo, servizi ai senior e opportunità di sviluppo. Secondo il recente rapporto annuale pubblicato dall’Istat1 l’Italia è il

secondo paese più anziano al mondo, secondo solo al Giappone. Si stima che ogni 100 giovani vi siano 170 anziani e che da qui a dieci anni per ogni 100 giovani in Italia ci saranno ben 217 anziani.

«Questa continua evoluzione demografica comporta quotidiane sfide sociali ed economiche, ma allo stesso tempo la concezione di invecchiamento ha subìto variazioni positive tali da indurre a una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire e di vivere la seconda giovinezza – aggiunge Vinacci – e proprio per questo motivo, la vetrina che stiamo allestendo e che vorrebbe attrarre dal nord Europa la prima fascia di over 60, per intenderci quei signori che nei film vediamo giocare a golf, uscire a cena o in barca, visitare un museo, farà leva anche sul fatto che a Genova e il Liguria si vive bene e più a lungo».

L’Agenda dei lavori e tutti gli aggiornamenti e le informazioni sono disponibili al sito: www.silvereconomyforum.it

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione sul sito http://www.silvereconomyforum.it/ oppure sulla pagina Facebook di Altraeta.