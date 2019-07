Silent party all'Orizzonte di Recco: si balla latino fino a tarda notte con le cuffie

Sabato 20 luglio 2019, alle ore 20, al bar ristorante Orizzonte di Recco (Lungomare Bettolo 2, telefono 0185 739096) continuano i sabati latini curati dallo staff del Caribe Club. L'appuntamento di questa settimana propone lo speciale Silent Party, una festa fino a notte fonda per scatenarsi nelle danze latine senza disturbare gli abitanti della zona.

Proprio come accade nei più importanti appuntamenti dell'estate ligure, anche all'Orizzonte si ballerà con le cuffie, con selezione musicale di dj Armando "El Papi", per ballare e divertirsi sui più grandi successi latini del momento. Presente in pista anche l' animazione dei Latin Black, ovvero i ballerini del Caribe Club Alfredo, Moreno, Joel e Disney. Inoltre, durante la serata è in programma lo show di bachata del ballerino Luca Brundo.



Dalle 20 alle 21.30 c'è la possibilità di cenare con un ricco apericena al costo di 15 euro (prenotazione entro il giovedì precedente al numero 335207103).

Ingresso al Silent Party 10 euro con consumazione e cuffie comprese. Informazioni: 335207103