Silent Party nel parco di Villa Figoli ad Arenzano

Torna la silent disco a Villa Figoli ad Arenzano.

L'appuntamento è mercoledì 26 giugno alle 21 nella cornice del parco della villa, come l'anno scorso: tre cuffie, tre canali differenti di musica per scatenarsi senza far rumore.

Si passa dalla trap di Sfera Ebbasta alla dance degli Eiffel 65, fino agli ultimi dischi di Martin Garrix, tutto con un semplice clic: la musica sarà mixata da 3 dj che suoneranno contemporaneamente sullo stesso palco.

Ingresso gratuito, noleggio cuffia intero 10 euro, in lista 8 euro.