Arenzano: Silent Party a Villa Figoli

Giovedì 9 agosto dalle ore 21,30 arriva ad Arenzano, nella suggestiva cornice del parco di Villa Figoli, il Silent Party: tre dj set, due mani al cielo e una cuffia per scatenarsi sul prato a ritmo di musica e senza disturbare il sonno di nessuno.

Sul palco si esibiranno contemporaneamente tre dj e ognuno proporrà un genere diverso. L'impianto audio rimane spento: la musica arriva solo nelle cuffie dei partecipanti, che potranno selezionare uno dei tre canali disponibili.

La cuffia, per chi è in lista e per chi si presenta in loco prima delle 22, costa 8 euro. Per chi non è in lista, dopo le 22, 10 euro. Occorre consegnare un documento di identità valido.

La cuffia si può prenotare inviando un messaggio su WhatsApp al numero 345.8932478 e scrivendo "nome cognome Silent Arenzano".

Le cuffie verranno consegnate a partire dalle 21.