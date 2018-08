Il Silent Party torna ad Arenzano

Si torna a ballare senza far rumore ad Arenzano, venerdì 7 settembre, dalle 21,30, con il Silent Party: la formula della serata prevede 3 dj set e una cuffia per ogni partecipante, con tre canali per poter ballare sulle note della propria musica preferita. Il tutto senza disturbare il sonno dei residenti.

Questa volta l'appuntamento è nella centrale via Bocca, dalle 21,30.

Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Arenzano, nell'ambito dei festeggiamenti per la marcia internazionale Mare e Monti.

Come prenotare e costi

In lista: 8 euro

Intero: 10 euro

Per prenotare le cuffie al noleggio ridotto di 8 euro, inviare un WhatsApp al numero 345.8932478 con su scritto "Nome Cognome Silent Arenzano". La consegna delle cuffie avverrà dalle ore 20.

Entro le 22 sarà possibile avere una cuffia al noleggio ridotto di 8 euro. Dopo le 22, e per tutti coloro che non hanno prenotato, la serata costerà 10 euro.