I Sigma 2.0 portano il rock anni ‘70 - ’80 al Carmine

Dopo il grande successo della scorsa esibizione, sabato sera (ore 21) tornano con piacere al mercato del Carmine, i Sigma 2.0.

La formazione della band vede coinvolti grandi musicisti come Livio Mastrogiovanni (Guitars and Vocals), Flavio Bertuccio (Guitars and Vocals), Diego Banchero (Bass and Backing Vocals) e Alfredo Bosch (Drum).

La nascita dei Sigma risale all'anno 1981. La band ha avuto un'intensa attività live per circa 30 anni esibendosi nelle maggiori piazze e nei più prestigiosi locali del territorio nazionale. Dopo 9 anni di inattività torna sui palchi con nuova verve.

Molte sono state le collaborazioni con grandi artisti ai quali la band ha fatto da supporter (Little Tony, Bobby Solo, Don Backy, Gino Paoli, Michele, Wilma Goich, Jimmy Fontana, Mal, Rocky Roberts, Bruno Lauzi, ecc ecc...) e con famosi gruppi degli anni '60 (I Camaleonti, I Cugini di Campagna, I Dick Dick, I Nomadi, ecc).

Ha infine accompagnato dal vivo anche diversi artisti famosi come Francesco Baccini, Maurizio Vandelli e Tony Dallara.

L'ultima esibizione della prima fase della band risale al ferragosto del 2009 con un concerto a Capoliveri (Isola d'Elba), dopodiché sono seguiti 9 anni di inattività.

Nel marzo del 2018, il fondatore Livio Mastrogiovanni, dopo un incontro con tre amici da molti anni attivamente impegnati nella scena musicale genovese, decide di ripartire per una nuova avventura formando un nuovo combo con la volontà di riproporre il meglio del Pop/Rock degli irripetibili anni '60 - '70 - '80.

Il Ristorante del Mercato penserà invece a deliziarvi e stupirvi con piatti speciali preparati sul momento per voi.

Per info e prenotazioni 010.2469184.