Le più belle sigle dei cartoni animati e telefilm anni '80/'90 al Randal

Sabato 17 febbraio al Randal Circolo Arci notte di musica dedicata alle sigle dei cartoni animati, dei telefilm e colonne sonore dei film anni 80/90. La scaletta completa è i fondo all'articolo.

Sul palco del circolo Anima Cartoon Band che interpreta brani tratti da Flashdance, Profondo Rosso, The Blues Brothers Pretty Woman, sigle dei telefilm Sandokan, Furia cavallo del West, Doctor Who, sigle dei cartoni come Fantaman, Capitan Harlock, Gundam, Ken il Guerriero ecc.

A seguire non poteva mancare il djset di Natta Yo&Frisby, che del genere ne ha fatto uno stile.

Ingresso 5 eu con tessera Arci 2018.

Scaletta completa Anima Cartoon:

Doct Who telefilm

Mazinga cartone

Goldrake cartone

Ken il guerriero cartone

Il mistero della pietra azzurra cartone

Fantaman cartone

Baywatch telefilm

Furia telefilm

Jem & Ologram cartone

Sandokan telefilm

Planet O Lupin III

Gundam cartone

The rhythm of magic

Il ciclone film

Pretty woman film

Daitarn cartone

Flash dance film

Footloose film

Kill bill 1 -kill bill 2

Jeeg cartone

Profondo Rosso film

Capitan Harlock cartone

Far from over

Stayn alive film

Gimme some loving film

The blues brother film

