"Show": Massimo Lopez e Tullio Solenghi al Politeama

Dopo il grande successo della passata stagione, che li ha visti di nuovo insieme sul palco dopo 15 anni, Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano al Politeama sabato 16 e domenica 17 marzo 2019 con il loro Show, di cui sono interpreti ed autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico.

Uno show in cui i pezzi storici si sono intrecciati alla perfezione con quelli nuovi (…) in quasi due ore di spettacolo, arricchito da musica live, Massimo Lopez e Tullio Solenghi hanno divertito e si sono divertiti – esilarante l’incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger, tanto da costringere la coppia a fermarsi per riprendere fiato – dimostrando che insieme rappresentano ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni dal loro debutto come Trio, una delle coppie comiche italiane più affiatate, creative e divertenti.