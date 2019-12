Show di Enrique Balbontin a villa Pagoda

Un nuovo ed esilarante format, che porta undici comici genovesi a mettersi alla prova tra nuovi sketch e delizie culinarie. Dopo l’inaugurazione con Enzo Paci, venerdì 6 dicembre (ore 20) prosegue la rassegna “Kitchen&Comedy Lab” a Villa Pagoda (via Capolungo 15, Genova Nervi) con Enrique Balbontin, comico genovese militante anche nei Pirati dei Caruggi e protagonista di uno show tra fornelli e nuovi sketch, provati per la prima volta nelle sale del Ristorante Paganini di Villa Pagoda.

Un’innovativa serie di eventi, che vede undici comici mettersi alla prova sia con nuovi sketch, sia con i piatti della tradizione genovese e delle ultime tendenze culinarie. «Terminato il mese dedicato al jazz internazionale, la nostra stagione di eventi riprende con “ Kitchen&Comedy Lab” - racconta Christian Sangermano, direttore artistico di Villa Pagoda – che porta nelle nostre sale un altro grande comico di spessore: Enrique Balbontin. “Kitchen&Comedy Lab” è una rassegna nuova su cui abbiamo lavorato molto, e che consegna alla città una serie di show che, fino ad aprile, porta Andrea Di Marco, Enzo Paci, Enrique Balbontin, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Fabrizio Casalino, Alessandro Bianchi, Daniele Raco, Simonetta Guarino, Andrea Carlini e Gabry Gabra a provare per la prima volta tre nuovi sketch e, contemporaneamente, sfidare scanzonatamente in cucina lo chef Giuseppe Gentile». A valutare le “performance” dello chef e dei comici è il pubblico, con una votazione finale. «Nel laboratorio della comicità messo in scena a Villa Pagoda - aggiunge Enrique Balbontin - porto "Ci sono più trappole che topi", improbabile esperimento live di cui il pubblico sarà sia cavia sia giudice inappellabile. Sono motivato a far ridere proponendo un urticante punto di vista su argomenti di scottante attualità, in un percorso disseminato di trappole ma anche una guida per non fare la fine del topo».

Ad alzare il sipario su “Kitchen&Comedy Lab” il 25 ottobre è stato Enzo Paci, che ritorna nelle sale del Ristorante Paganini il 7 febbraio. Seguono i Soggetti Smarriti Andrea Possa e Marco Rinaldi (20 dicembre), Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi (21 febbraio), Daniele Raco e Simonetta Guarino (6 marzo), Gabry Gabra e Andrea Carlini (20 marzo) e Andrea Di Marco (3 aprile). «Abbiamo aderito con entusiasmo a questa rassegna - aggiunge il comico Enzo Paci - e siamo molto curiosi di metterci alla prova in un contesto simile. A Genova mancano posti come questo, dove è possibile provare per la prima volta pezzi nuovi e capire se inserirli o meno negli spettacoli. Una location ideale sia per gli scorci e i sapori che regala, sia per portare cultura e divertimento».

L'accesso a Kitchen&Comedy Lab costa 35€ comprensivo di tre portate (vini esclusi). Altamente consigliata la prenotazione allo 010 323200.