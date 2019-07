Shopping Day a Torriglia con più di 100 espositori

Domenica 21 luglio ritorna Shopping Day Torriglia, il grande evento fieristico giunto alla sua quarta edizione con l'obbiettivo di portare tanti prodotti di qualità e divertimento nella “Svizzera ligure”.

Gli espositori provenienti da tutta Italia supereranno le 100 unità e permetteranno di fare shopping tra una grande varietà di prodotti della migliore qualità divisi in diversi distretti: merci varie, alimentari, artigianato e hobbisti, tutti completamente pedonali per muoversi in massima libertà.

Tra i prodotti non mancheranno quelli tipici come i canestrelletti e le altre prelibatezze delle rinomate pasticcerie di Torriglia, il miele, i formaggi, i salumi, i vini, ma sarà anche l'occasione per fare acquisti in ogni settore con espositori e negozi di calzature, abbigliamento, artigianato, oggettistica, florovivaistica, il tutto con tanta musica lungo le vie di uno dei borghi più affascinanti della Liguria.

Il parcheggio non sarà un problema, oltre allo spazioso parcheggio gratuito di Torriglia, saranno disponibili altre postazioni vicine indicate dal personale.

In pratica, un'occasione per esplorare a fondo il borgo che rappresenta la porta dell'incantata Alta Val Trebbia, lo straordinario centro storico, l'antica porta con l'effige della "Bella di Torriglia", il Castello dei Fieschi e il Parco del Principe che lo circonda; e magari per completare la gita domenicale visitare anche i comuni circostanti e la fantastica natura del Parco Antola.

Il tutto a soli 20 minuti da Genova.

Ideazione e organizzazione: Consorzio Val Trebbia

Patrocinio gratuito: Comune di Torriglia