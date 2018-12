Sfilata di moda con premio, serata latina e sabato swing al Caribe Club

Giovedì 6 dicembre 2018 al Caribe Club (C.so Italia 3), alle ore 21, è in programma una serata di moda e bellezza con sfilata di moda e concorso "Miss Bellezza 2018", organizzata da Morana Eventi, Caribe Club e AST Promotion Agency. Presenta la serata Graziana Moretti, con le coreografie e i balli di Mabel Melena Soyer e le foto ufficiali di Enrico Kovac. Le aspiranti miss, che durante la serata sfileranno in abiti casual, in costume e in abito fashion/elegante, si contenderanno 4 fasce, tra cui l'ambito titolo di Miss Bellezza 2018. Ingresso libero con consumazione obbligatoria. Info:marina.morana60@gmail.com

Venerdì 7 dicembre, dalle ore 21, torna il venerdì latino più amato con tre sale, stage e tanti ospiti. Nella sala kizomba al piano superiore, dalle 22, ci sarà lo stage di kizomba con Davide Venturi e Laura Maino su musica di dj Guest Master Beat e dj Chris. Ospiti i ballerini Vale Desalvo, Simone Ivaldi, Christian Tankana, Dalila Altovino, Chris, Arianna Vignola e animazione con il gruppo Quiero Kizomba. Nella sala cubana musica con dj Mauricio "El Bimbo" Hernandez e animazioni dei ballerini del Caribe Anaisa, Katherine, Amelia, Moreno, Alfredo e Bryan. Nella sala di bachata fusion alla console ci sarà dj Jonathan, mentre in pista saranno ospiti i ballerini Tito Calderon, Mario Garcia, Maikol Rodriguez, Wiliam Valdes, Enmanuel Figuera e molti altri.

Sabato 8 dicembre 2018, dalle 21, nella sala superiore con vista mare, torna la serata swing con lezione gratuita e selezione musicale di Mr. Brown. Nella sala latina continuano gli appuntamenti con gli stage di dicembre: ospite il ballerino Andrea Crovetto con il suo stage gratuito di portoricano. Alla console l'insostituibile dj Fiorenzo Mori, alias Dr Jekyll, per una perfetta selezione musicale latina.

Info: 335207103