Prima Sfilata di Auto e Moto d'Epoca a Chiavari

Il Tigullio Motorclub in collaborazione con il Comune di Chiavari organizza la prima Sfilata di Auto e Moto d'Epoca, dal titolo "Glamour", per sabato 14 luglio 2018.

Programma:

Ore 16: sistemazione delle auto e delle moto in via Martiri della Liberazione

Ore 18,45: sfilata per le vie della città cin sosta in piazza Gagliardo per aperitivo

Ore 19-20: ritorno e sisteazione dei mezzi in via Martiri della Liberazione

Ore 20,30: cena buffet presso Gran Caffé Defilla

Ore 22: sfilata mezzi e consegna premi

In piazza Matteotti, inoltre, dalle 16 alle 22 mostra statica di auto e moto post anni '50.