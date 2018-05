La Settimanale di Fotografia con tanti incontri e una mostra

Dal 15 al 20 maggio, Genova ospita la quarta edizione de La Settimanale di Fotografia.

Organizzato dall’Associazione culturale La Settimanale di Fotografia, in collaborazione con la Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale, l'evento prevede quattro incontri e una mostra, entrambi intorno al tema della fotografia.

L'evento è parte della rassegna Genova Dei Festival, organizzata in collaborazione con il Comune di Genova. In allegato il programma completo, con anche le proiezioni al cinema Sivori.

Gli eventi:

Mostra " London Street Photography"

Dal 16 al 20 maggio

Palazzo Ducale

La Settimanale di Fotografia, in collaborazione con Camera Work London e con il London Street Photography Festival, porta a Genova immagini inedite in Italia di giovani street photographer, in una mostra dal titolo "London Street Photography".

L'esposizione è visitabile preso la Sala Liguria di Palazzo Ducale, da mercoledì 16 a domenica 20 maggio, dalle ore 16.00 alle 18.00.

Intervista a Paolo Woods

17 maggio ore 19

Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso

Paolo Woods intervistato da Martina Bacigalupo.

Dalle 19.00 alle 21.00, presso l'Auditorium di Palazzo Rosso.

Nato in Olanda e cresciuto in Italia, Paolo Woods è dedito a progetti di lunga durata, dove la fotografia è strumento d’investigazione del mondo contemporaneo e i suoi progetti generano mostre, libri e pubblicazioni su testate internazionali quali National Geographic, Time e Le Monde. Con Gabriele Galimberti collabora per tre anni sul progetto The Heavens, la prima investigazione fotografica sui paradisi fiscali.

Incontro con Angelo R. Turetta

18 maggio ore 19

Munizioniere - Palazzo Ducale

Venerdì 18 maggio, dalle 19.00 alle 21.00 presso la Sala Munizioniere Palazzo Ducale, si tiene l'incontro con Angelo R. Turetta.

Diplomato all'Accademia di Belle Arti, Angelo turetta inizia fotografando l'avanguardia teatrale negli anni Settanta e Ottanta. Dal 1982 lavora con l'agenzia Contrasto come ritrattista e reporter, occupandosi soprattutto di temi sociali e di attualità nazionale e internazionale. Nel 1994 ha intrapreso un viaggio nelle terre della camorra. Insegna fotogiornalismo all'Istituto Europeo di Design e collabora, tramite Contrasto, con periodici italiani e stranieri e come fotografo di scena nel cinema.

Ingresso gratuito.

Incontro con Andrea Frazzetta

19 maggio ore 19

Munizioniere - Palazzo Ducale

Sabato 19 maggio, presso la Sala Munizioniere di Palazzo Ducale, si tiene l'incontro con Andrea Frazzetta.

Nato in Puglia e cresciuto a Milano, ha studiato qui arte e architettura. Una settimana dopo la laurea segue una piccola ONG nella foresta amazzonica e realizza il suo primo servizio fotografico. Da allora si dedica completamente alla fotografia come mezzo esplorativo e narrativo. Viaggia in Africa, Sud America e Mediterraneo, realizzando progetti personali e su commissione in più di 50 Paesi. Attualmente è contributor di The New York Times Magazine e National Geographic Travel.

Ingrasso gratuito.

Incontro con Nicol Vizioli

20 maggio ore 19

Genova

Dalle 19.00 alle 21.00 di domenica 20 maggio, presso la Sala Munizioniere di Palazzo Ducale, si tiene l'incontro con Nicol Vizioli.

Nata e cresciuta a Roma, dopo una laurea in Cinema si è trasferita a Londra per un Master in Fotografia al London College Of Fashion, University of The Arts. Attualmente esercita nella capitale inglese la sua attività artistica e in particolare fotografica. Collabora come docente con il London College of Fashion, l'Università di Wolverhampton, lo Ljósmyndaskólinn di Reykjavík, lo IED e l'ISFCI a Roma, La Erre in Guatemala. Al momento lavora al suo secondo progetto filmico.

Ingresso gratuito.

Allegati