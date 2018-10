Sestri Sposi, sfilate e proposte per il matrimonio perfetto

Il mondo del wedding arriva a Sestri Levante sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018. Dal catering ai fotografi, dalle pasticcerie per la torta alle fedi nuziali, dai fiori ai vestiti, passando per il make-up e location da sogno, senza dimenticare Balloon Art e allestimenti spettacolari. A Sestri Levante presentano le loro proposte circa 35 professionisti del settore del wedding.

L'evento si tiene nell'ex Convento dell'Annunziata, location ideale per celebrare il proprio matrimonio nella bellissima Baia del Silenzio.

Settori merceologici:

location per ricevimenti, wedding planner, addobbi, fedi personalizzate, abiti da sposa, torta nuziale, bomboniere, partecipazioni e biglietti augurali, hair stylist, fotografi. E ancora make up artist, viaggi di nozze, spettacoli pirotecnici, idee per addii al nubilato, musica, catering e composizioni floreali.

Orari: dalle ore 10 alle ore 20.

Ingresso gratuito.