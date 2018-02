I Trilli: una storia genovese al teatro Verdi di Sestri Ponente

Dopo il grande successo dell'esordio a Cicagna, lo spettacolo teatrale I Trilli: una storia genovese per la regia di Lazzaro Calcagno approda a grande richiesta al prestigioso Teatro Verdi di Sestri Ponente.

La seconda data del tour nel cuore di Genova sarà quella del 10 marzo alla Claque. In allegato il calendario completo delle date teatrali.

Il narratore di questa storia, una storia genovese che appartiene a tutti noi, è proprio Vladimiro Zullo, figlio di Giuseppe Zullo in arte Pippo. Vladi porterà sul palco i suoi ricordi e le sue emozioni di figlio, partendo da un fatto che ha segnato indelebilmente la sua storia e quella della sua famiglia. l'affondamento del Club-ristorante il Peschereccio di Pippo dei Trilli, avvenuto qualche mese dopo la sua prematura scomparsa. Aneddoti sulla nascita del duo, il rapporto tra un padre e un figlio, ricordi trascinati per sempre in fondo al mare ma che restano nel cuore di chi ama, sfidando ogni legge spazio/temporale, spaccati di una Genova che sembra non esistere più, profumi assopiti ma che riaffiorano da un caruggio.

I Trilli una storia genovese è un viaggio che porta fino ad oggi, nel tempo presente, dove la musica dei Trilli continua, tra tradizione e modernità, strizzando l'occhio al passato e guardando al futuro. In scena come nella realtà la presenza di Pippo ( Giuseppe Zullo ) e Pucci (Giuseppe Deliperi) è fortissima e determinante. Immancabile la musica che scandirà la narrazione, rendendo il tutto ancora più suggestivo ed emozionante.

Il MEI (Meeting delle etichette indipendenti) presieduto da Giordano Sangiorgi è media partner di questo tour teatrale insieme a Materiali Musicali. Sestri è patria di molti artisti amici dei Trilli e uno in particolare, che ha visto nascere lo storico duo sarà il graditissimo ospite a sorpresa di questa data.

Costo del biglietto 12 euro/ per prenotazioni telefoniche 010 6148366 (tutti i giorni alle 12 alle 19); per info http://www.itrilli.it/.