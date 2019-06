Festa del Volontariato all'ex Corderia di Sestri Ponente

Dal 12 al 15 giugno l'area dell'ex Corderia si anima e si apre alle associazioni, ballerini e cantanti che partecipano alla Festa del Volontariato: la 22esima Festa del Volontariato, un'iniziativa che si regge appunto sul “trinomio” associazioni, dibattiti e spettacoli.

Quattro giorni che vedranno passare tante associazioni, tanti artisti, tutti volontari che offrono il loro talento, la loro voce, per portare testimonianza, per sostenere una causa.

Ogni giorno dalle 16 alle 23 la festa è aperta con gli stand delle associazioni, il bar del sorriso, la pesca alla scatola.

Ogni pomeriggio sono proposti giochi e animazione per i più piccoli, ma non solo. E tutte le sere dalle 20 il palco è un'esplosione di energia con spettacoli, musical e cabaret.

Questa Festa è unica per i messaggi di solidarietà che diffonde, per le testimonianze che condivide e per gli obiettivi che si propone.

La festa è organizzata da Millemani Mosaico e Rangers Gruppo Ragazzi Sestri, che con quest’iniziativa si propongono di trasmettere una fede viva, aperta e gioiosa, racchiusa nello slogan della festa "Vivere a colori" , riprendendo il capitolo dedicato al 2019 dell'ultimo libro di P.Modesto: portare colori, con tutte le loro sfumature.

Lo scopo della festa è sostenere la Parrocchia di San Nicola, nelle sue attività di carità.

Il programma dettagliato in allegato in fondo all'articolo.

Gallery